Concorso Renata Tebaldi: premiati i vincitori della decima edizione
Cala il sipario sul 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section. Vince l’edizione del decennale, il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta: “Viva la cultura, viva la musica: in momenti come questi l’unica soluzione” - ha detto ricevendo il premio. Secondo posto per il controtenore della Repubblica Ceca Vojtěch Pelka; terza classificata, il soprano italiano Ester Ferraro.
Una serata di altissimo livello musicale al Teatro Titano, con il concerto dei finalisti e un programma dedicato quest’anno al repertorio antico e barocco. Ospite d’onore, la vincitrice della prima edizione, il soprano Anna Kasyan, insignita del titolo di Ambasciatrice della Fondazione Renata Tebaldi, dal Presidente Marcello Beccari.
Giuria prestigiosa con il gradito ritorno di Laurent Brunner. Premio conferito dal Soroptimist anche alla soprano più giovane, l’armena Arpi Sinanyan.
