Concorso “Renata Tebaldi”: su RTV, alle 21.00, il Concerto dei Vincitori 2024

Nel video, l'intervista a Barbara Andreini, Coordinamento Artistico Fondazione Renata Tebaldi

2025: l'anno del Barocco, per la prima volta con una sezione dedicata. Un appuntamento particolare anche perché ricorrono i 20 anni dalla nascita del Concorso internazionale di canto dedicato a Renata Tebaldi. La Fondazione a lei dedicata è nel pieno dell'organizzazione.

“Ci sono delle novità fra le collaborazioni internazionali ed anche delle conferme – spiega Barbara Andreini, del Coordinamento Artistico della Fondazione Renata Tebaldi - fra cui quella con le Chateau de Versailles Spectacle e l'Opéra Royale, e il direttore Laurent Brunner sarà il Presidente della commissione giudicatrice, che quindi poi assegnerà anche il 'Premio Scrittura' al vincitore. Nelle prossime settimane, esattamente il 10 e l'11 di maggio, saremo proprio all'Opéra Royale a Versailles per delle audizioni di selezione dei candidati che poi si presenteranno a settembre”.

Mentre sale l'attesa, sguardo ancora all'edizione 2024, dedicata alla sezione “Lirica”: in onda alle 21.00 su San Marino RTV il Concerto dei Vincitori. “Quella del 2024 è stata anche un momento di rinascita proprio del Concorso – aggiunge l'Andreini - perché abbiamo avuto un'eco internazionale che non c'era mai stata prima. Siamo andati su Rai5 con la serata finale e i vincitori sono già nei grandi teatri. Quindi, questo denota anche l'importanza del Concorso e la scelta dei vincitori di qualità. Avrete modo di sentire, questa sera, per chi non era presente e non l'ha visto, la qualità musicale che appunto c'era alla finale del Concorso. Ricordiamoci che l'opera è il veicolo per la lingua italiana nel mondo e per la cultura italiana nel mondo; quindi, è molto importante sostenere questo tipo di cultura che ci rappresenta internazionalmente”.

Nel video, l'intervista a Barbara Andreini, Coordinamento Artistico Fondazione Renata Tebaldi