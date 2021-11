ARTE Concorso “Stop-Reset-Start”: Ivana Giannini vince il premio speciale Green Festival "Video per simulare un reset" di Mateusz Domeradzki vince il concorso

A Palazzo Sums l'esposizione delle opere che hanno partecipato al terzo concorso d'arte "Carlo Biagioli srl", dal titolo "Stop-Reset-Start". Il premio speciale Green Festival assegnato a Ivana Giannini per la sua opera "Nido d'ape", mentre Gabriele Gambuti ha avuto una menzione speciale per "Specchiarsi per una volta nel futuro". Vincitore del concorso "Video per simulare un reset" di Mateusz Domeradzki.

Leggi il comunicato stampa

