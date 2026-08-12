MUSICA Concorso Tebaldi 2026: iscrizioni record e parterre internazionale Torna il Renata Tebaldi International Voice Competition, undicesima edizione dedicata al repertorio operistico. Dal 15 al 18 settembre al Teatro Concordia di Borgo Maggiore

Concorso Tebaldi 2026: iscrizioni record e parterre internazionale.

Hanno sfiorato quota 200 le domande di iscrizione al Concorso Internazionale di Canto “Renata Tebaldi”, a San Marino dal 2005, su volontà del grande soprano. “la voce d'angelo”, che scese proprio il Titano come sua residenza. Undicesima edizione dedicata quest'anno al repertorio operistico, da Mozart ai giorni nostri.

“Ogni anno – spiega la Vice-Presidente della Fondazione Tebaldi, Barbara Andreini - superiamo il nostro record e questo non soltanto ci conferma il lavoro importante che stiamo facendo e la qualità dei concorrenti che stanno arrivando al Tebaldi. E' la conferma ulteriore che il concorso Tebaldi è un concorso che si posiziona a livelli importanti”.

Spiccano la dimensione e il richiamo internazionale del Concorso: candidati da 46 Paesi; fra questi, la commissione artistica ha selezionato 44 talenti che saranno a San Marino per le fasi finali. Sono 27 soprani, 6 mezzosoprani, 1 contralto; 4 tenori, 4 baritoni e 2 bassi. Vengono da 21 Paesi diversi, dall'Europa, agli Stati Uniti fino alla Turchia e, new entry, la Nuova Zelanda. “Sono giovani – prosegue l'Andreini - perché il nostro concorso ha un limite di età di 32 anni e ci sono diversi iscritti che sono nati dopo la morte della Tebaldi. Quindi, questo dà il senso della capacità di continuare a parlare di un artista e di tramandarne la memoria attraverso appunto questo concorso".

Eliminatorie il 15 settembre, per tutto il giorno. Il 16 pomeriggio, spazio alle semifinali; venerdì 18, la finale, alle 21; tutto al Teatro Concordia. Giuria internazionale di alto profilo: “La giuria è sempre internazionale – dice ancora l'Andreini - Abbiamo dei nomi molto importanti anche quest'anno. Posso anticiparvi questo: il presidente della giuria, che poi assegnerà anche la scrittura al vincitore che verrà scritturato nel suo teatro, è Sebastian Schwarz, che è il casting manager del teatro alla Scala di Milano.

Per la finale, anche la giuria critica, composta da specialisti del settore e la possibilità per il pubblico di votare, attribuendo una borsa di studio di 500 euro all'artista preferito, divenendo così parte attiva di un evento che fa di San Marino un vero punto di riferimento per l'arte lirica a livello mondiale.

Nel video, l'intervista a Barbara Andreini, Vice Presidente Fondazione Renata Tebaldi

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