Concorso Tebaldi, cala il sipario sull'11ª edizione. Sezione Opera: vince il baritono uzbeko Akilbek Piyazov

Premiazioni del Renata Tebaldi International Voice Competition

Un concorso che, nel panorama internazionale della lirica, è ormai diventato un’autentica porta d’ingresso ai grandi palcoscenici, nel nome di una delle voci più celebrate del Novecento. L'undicesima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition si chiude al Concordia con nuovi talenti pronti a conquistare la scena globale. Dopo una serata di grande musica, condotta da Mario Acampa e impreziosita dall'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal Maestro Nicola Valentini, la giuria internazionale, presieduta da Sebastian Schwarz, ha proclamato vincitore il baritono uzbeko Akilbek Piyazov interprete dell'aria verdiana “Pietà, rispetto, amore”, dal Macbeth.

Al secondo posto, il soprano armeno Iana Aivazian che ottiene anche il premio, offerto dal Soroptimist, per la più giovane donna tra i 9 finalisti. Terzo classificato il basso sudcoreano Sunghoon Han, coinvolgente ne “La calunnia” dall'opera rossiniana “Il barbiere di Siviglia”. Tanto Mozart nel concerto dei finalisti: incanta sulle note di “Martern aller Arten” da Il ratto del serraglio, il soprano tedesco, Florentine Schumacher, capace di mettere d'accordo critica e pubblico con un doppio riconoscimento per voce, interpretazione ed un finale d'impatto.

Applausi dal pubblico: in platea i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva con i Segretari di Stato Stefano Canti e Alessandro Bevitori. Sul palco anche l’Ambasciatore d’Italia sul titano Fabrizio Colaceci, accolto dal Presidente Marcello Beccari e nominato socio onorario per il suo sostegno alle attività della Fondazione Renata Tebaldi, voluta da lei stessa nel 2005. “Un grande dono trasmesso ad un Paese che ha saputo custodirlo” - ha detto Colaceci.

Sullo sfondo il ricordo vivo di una voce pura, inconfondibile anche quando parlava, e che ancora oggi continua a mancare.

Nel video estratti dei brani eseguiti dai talenti premiati.

