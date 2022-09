Concorso Tebaldi: i vincitori della sezione Antico e Barocco

Concorso Internazionale di Canto “Renata Tebaldi” con i Vincitori della Sezione Antico e Barocco. Primo premio assegnato a Nicolò Balducci, 23enne pugliese, un passato di musica pop e da oggi talento riconosciuto in questo repertorio. A lui vanno i 6000 euro in palio e una scrittura offerta dal Presidente della Giuria, Laurent Brunner, con una opportunità di lavoro a Versailles, insieme anche alla borsa di studio assegnata dal Lion Club San Marino al più giovane finalista delle due sezioni. Seconda classificata Angelica Disanto, terzo posto ex aequo a Sylvia Stepien e Marie Théoleyre, alla quale è andato anche il Premio della Critica assegnato da nomi del calibro di Roberta Pedrotti, Stephen Hastings e Marco Beghelli. Premio del pubblico al controtenore Theo Imart. Concerto accompagnato dal Dolce Concerto Ensamble diretto da Nicola Valentini.

Intanto, nell'ambito delle giornate del patrimonio, nel centenario della morte della celebre soprano, prosegue fino al 30 settembre a Borgo Maggiore, nella Sala del Castello, la mostra a lei dedicata, voluta dalla stessa Giunta di Castello in collaborazione con la Fondazione Tebaldi, la mostra con immagini e testimonianze della "Voce d'Angelo", amica di San Marino e che a San Marino, oltre a tenere incontri e master class, legò amicizie profonde e trascorse gli ultimi momenti della sua vita.