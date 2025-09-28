Concorso Tebaldi: il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta vince la decima edizione

Cala il sipario sul 10° Renata Tebaldi International Voice Competition – Baroque Section 2025, con il concerto dei finalisti. Vince l'edizione del decennale, il controtenore uruguaiano Maximiliano Danta. “Viva la cultura, viva la musica: in momenti come questi l’unica soluzione” - ha detto ricevendo il premio. Secondo posto per il controtenore della Repubblica Ceca, Vojtěch Pelka; terza classificata, il soprano italiano Ester Ferraro.
Una serata di altissimo livello musicale con un programma dedicato quest'anno al repertorio antico e barocco. In prima fila, il Segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori; l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci e il Presidente Onorario della Fondazione Tebaldi, Niksa Simetovic.
Ospite d'onore, la vincitrice della prima edizione, il soprano Anna Kasyan, insignita del titolo di Ambasciatrice della Fondazione Renata Tebaldi, dal Presidente Marcello Beccari, nel segno dell'amicizia e dei legami che il Concorso consolida nel tempo. Giuria prestigiosa con il gradito ritorno di Laurent Brunner, che l'ha presieduta, affiancato da Georg Lang, Eva-Maria Sens, Dominik Licht, Sebastian F. Schwarz, Daniele Borniquez e Cristiano Sandri.
Tra i finalisti che si sono esibiti, il controtenore israeliano Lidor Ram Mesika, il soprano sudcoreano Younji Yi e la 22enne armena Arpi Sinanyan premiata come partecipante più giovane dal Soroptimist San Marino.
La serata è stata presentata da Mario Acampa. Il Concorso Tebaldi, omaggio all'eredità artistica della “Voce d'angelo”, si conferma una volta di più tra le principali realtà internazionali dedicate alle nuove generazioni di cantanti lirici offrendo una concreta opportunità di crescita professionale ai suoi vincitori.