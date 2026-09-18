Concorso Tebaldi, la Reggenza: “Straordinaria vetrina per la Repubblica”

Nel video, le interviste al Segretario per la Cultura, Teodoro Lonfernini e a Marcello Beccari, Presidente Fondazione Renata Tebaldi

In primo piano la “vocazione internazionale del Concorso intitolato a Renata Tebaldi, quale testimonianza della secolare apertura al mondo della Repubblica”. Il Segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini presenta alla Reggenza i vertici della Fondazione, gli ospiti, i membri delle giurie, guardando al valore che il concorso assume per i giovani talenti. “Non un evento celebrativo – dice - ma un trampolino di lancio verso teatri illustri e palcoscenici globali, incarnando appieno il desiderio e la visione di Renata Tebaldi.

“Chi ha potuto seguire in questi anni il lavoro della Fondazione – dice Lonfernini - sa bene che sono state seguite perfettamente le volontà che ha lasciato al nostro Paese un personaggio come la signorina Renata Tebaldi, che ha trovato nel nostro Paese, negli ultimi anni della sua vita, la sua casa, la sua comunità. Questo è un dono che portiamo avanti con grande rispetto della sua memoria e credo anche con grande beneficio per tutti coloro che, da questo Paese, si lanciano con un ponte immaginario verso il mondo per la loro carriera”.

Espresso il riconoscimento alla passione e alla professionalità della Fondazione Tebaldi nel custodire e rinnovare l'eredità del grande soprano. Ed è il Presidente Marcello Beccari a ricordare la statura della giuria, il livello dei partecipanti. Ancora, la dimensione internazionale: 200 candidati da 46 Paesi. “Siamo arrivati all'undicesima edizione, siamo partiti nel 2005 - spiega Beccari - dopo tanto lavoro, dopo tanti anni di fatiche, i successi hanno incoronato il nostro Concorso come uno dei più importanti al mondo. Di certo, è l'evento culturale che ha sede dentro la Repubblica, che è più conosciuto al mondo e questo ci inorgoglisce moltissimo”.

Partono da qui i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva: “Una manifestazione che conferma San Marino quale crocevia d'eccellenza per la cultura internazionale e custode della memoria di una delle voci più sublimi nella storia della lirica”. Nel ringraziare gli ospiti, Fondazione in testa, l'augurio ai concorrenti di vivere la competizione “non solo come una sfida, ma come opportunità di crescita, facendo proprio l'insegnamento di umiltà ed eleganza che Renata Tebaldi ha lasciato”.

Nel video, le interviste al Segretario per la Cultura, Teodoro Lonfernini e a Marcello Beccari, Presidente Fondazione Renata Tebaldi









