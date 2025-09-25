Concorso Tebaldi, udienza dalla Reggenza: "Emblema di come musica e canto possano rappresentare vera arte creativa"

Si entra nel vivo delle fasi finali del Concorso Renata Tebaldi e, in attesa della serata clou del 27 settembre, gli organizzatori sono stati ricevuti in udienza dalla Reggenza. Dai capi di Stato, Denise Bronzetti e Italo Righi, un messaggio di encomio verso la Fondazione. Un impegno che ha portato San Marino a diventare, affermano, "la sede di uno dei più accreditati concorsi di canto lirico". Ricordata la figura artistica della celebre soprano che, per 20 anni, ha vissuto in Repubblica. Un'artista, dice la Reggenza, "rimasta nel cuore di molti sammarinesi". Una manifestazione per celebrare Tebaldi e, allo stesso tempo, per "creare un'occasione formidabile per moltissimi giovani" talenti, provenienti da tutto il mondo. "Siete l'emblema di come musica e canto - conclude la Reggenza - possano rappresentare vera arte creativa".

