Confetti in Piazza della Libertà

Piazza della Libertà diventa una wedding location con l’evento "Sposi sotto le Stelle”. Mara Verbena la decora con rose inglesi e ulivi e gli effetti luce di “Titan Sound”, scelti dalla flower designer sammarinese. A una tavola stellata per tutti wedding planners in arrivo da Italia e estero, pensano come sempre gli chef stellati Luigi Sartini e Fabio Rossi mentre sfilano le creazione fashion di Ninalilou. “La nostra Repubblica ha un valore paesistico e storico straordinario. A San Marino lavorano grandi professionisti in grado di rendere indimenticabile un matrimonio – spiega Mara Verbena – questo evento ci consente di vederli all’opera tutti insieme, di scoprire come anche un matrimonio possa diventare motivo d’attrazione verso il Titano di sposi Italiani e di tutto il mondo.