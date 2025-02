Conflitto tra religioni al centro di un seminario in collaborazione con Unirsm

La diversità che provoca scontri e la religione paradossalmente, che diventa motivo di conflitto. Il dialogo è allora la chiave per la pace. Temi delicati trattati in un seminario online di approfondimento, all'interno di un percorso formativo dedicato, organizzato dall'Istituto superiore di scienze religiose “Marvelli” (delle diocesi di Rimini e San Marino – Montefeltro), in collaborazione con l'Università del Titano.

“Religioni e pace nello spazio euro-asiatico: dinamiche moderne e contemporanee”: questo il titolo scelto per la lezione.

Il professor Aldo Ferrari, esperto di fama internazionale, spiega l'intreccio tra religione, politica e pace nell'attuale e drammatico quadro geopolitico, con un focus sulla guerra russo-ucraina e sul conflitto in Medio Oriente. Si scopre così quanto lo scontro tra Oriente e Occidente abbia radici storiche profonde, legate anche alla religione. Il peso delle scelte che dal passato si riflettono nel presente. E che inevitabilmente influenzeranno anche il futuro.