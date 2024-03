MUSICA Congedo in musica per l'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri Con il contributo fattivo dell'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga, Mercuri ha voluto salutare la cittadinanza con un evento pubblico al Teatro Titano. L'encomio della Reggenza all'Ambasciatrice

La giornata di commiato dell'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri si conclude in musica. Al suo fianco il Segretario agli Esteri Luca Beccari che per quasi 4 anni ha lavorato a stretto contatto con il diplomatico italiano. Anche questa volta, in linea con la spinta culturale data al Paese negli anni del mandato, e con il contributo fattivo dell'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga, Mercuri ha voluto salutare la cittadinanza con un evento pubblico al Teatro Titano. La chitarra protagonista: in concerto il Trio cameristico del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara composto da Laura Zanardi, Luca Zavarise e Federico De Salvador. Eseguiti brani di Gangi, Rebay e Pujol.

Iniziativa perfettamente aderente alla decisa impronta culturale che sin dalla prima ora, la Professoressa Fadiga Mercuri, filologa classica ed umanistica, ha inteso imprimere alla propria permanenza a San Marino ma anche sui territori limitrofi. Di qui la riconoscenza e l'encomio dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina per il ruolo fortemente proattivo e partecipe dell'Ambasciatrice alla vita istituzionale e sociale del Paese. Un mandato, il suo, caratterizzato da progettualità storico culturali di elevato profilo e spessore. In particolare – sottolinea la Reggenza – lascerà un segno indelebile e imperituro, l'esposizione, “Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto – Vita Sanctorum Marini et Leonis”, promossa in occasione della Visita del Presidente Mattarella, suscitando il Suo vivo interesse.

Per Maria Giovanna Fadiga si tratta non di un addio ma di un arrivederci: "Ho avuto l'onore di essere inserita nella Commissione Nazionale Unesco di San Marino come esperta e seguirò quindi il processo che attualmente è in mano alla Commissione internazionale di Parigi per la conferma della candidatura per la Memoria del Mondo".

Nel video l'intervista all'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga Mercuri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: