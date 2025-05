PRIMA FILM ROMAGNA "Congedo parentale" dentro il mare “Paternal leave” di Alissa Jung con Luca Marinelli coprodotto da Rai Cinema, storia di un padre naturale e una figlia, all'Arena Eliseo di Forlì in un incontro con i protagonisti

Un'adolescente cresciuta in Germania arriva da sola in Riviera romagnola per incontrare il padre che non ha mai conosciuto ma che nel frattempo ha un'altra famiglia in difficoltà. Lui è fragile e costantemente in “congedo parentale” per la vita... lei nonostante le barriere linguistiche rivuole il suo papà. Può una figlia essere una perfetta sconosciuta anche per un genitore in crisi? E poi: è il padre a dover crescere ancora o la figlia a dover rallentare...? In una Rimini invernale in cui anche il mare sembra 'chiuso' il dialogo del cuore porta comunque all'amore tra due persone che sono inevitabilmente come le onde della risacca fatte delle stesse maree.

