Consegnati i diplomi della 39^ edizione dei Soggiorni Culturali

I ventotto partecipanti dei Soggiorni Culturali hanno ricevuto il diploma a conclusione dell'esperienza cominciata in Repubblica il 10 luglio scorso. Presente Mauro Maiani, responsabile dei rapporti con le Comunità sammarinesi all’Estero. “Abbiamo notato che l’interesse per i Soggiorni Culturali è rimasto inalterato nel tempo - ha detto Samuele Guiducci, in rappresentanza del Segretario Renzi - e che i ragazzi che vi prendono parte sono sempre più preparati e motivati". Selezionati quattro giovani che si sono distinti per la padronanza della lingua italiana ma soprattutto per l’interesse e la voglia di vivere la realtà sammarinese: potranno accedere di diritto ai lavori della Consulta dei cittadini Sammarinesi all'estero nell'ottobre 2020.