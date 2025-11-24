Consegnati i premi del concorso internazionale "Un poster per la pace"

È Thiago Toccaceli, studente della 3^ A di Fonte dell'Ovo, il vincitore del concorso internazionale "Un poster per la pace", promosso dal Lions Club San Marino Undistricted. La premiazione si è tenuta oggi pomeriggio alla presenza dei vertici del Service e delle Scuole Medie. Il tema scelto per l'edizione 2025 è stato "Uniti come una sola cosa" ed ha visto partecipare giovani studenti tra gli undici e i tredici anni. Premiate anche le studentesse di Serravalle, Margherita Leoni della 3^ D, Ilaria Toccaceli della 1^E e Maria Chiara Barulli della 1^B insieme ad Achille De Blasis della 1^ B di Fonte dell’Ovo.

A tutti e tre sono stati donati premi di carattere didattico. L’opera di Thiago Toccaceli parteciperà ora al concorso del Lions Clubs International negli Stati Uniti insieme alle opere degli studenti di tutto il mondo. In palio ci sono 5.000 dollari, un premio e un viaggio per la cerimonia di premiazione.

L'obiettivo del progetto è stimolare nei più giovani la consapevolezza del valore della pace, invitandoli a riflettere "su cosa possa accadere quando persone diverse si uniscono intorno ad una causa umanitaria o a un obiettivo comune".







