Consulta dei residenti all'Estero: memoria e identità nella giornata conclusiva della 51esima edizione

I Segretari di Stato Luca Beccari e Teodoro Lonfernini

Sentito l'appuntamento di questa mattina. Nel luogo che racconta l'epopea dei sammarinesi che per necessità cercarono fortuna altrove. Dalla Responsabile del Museo dell'Emigrante Patrizia Di Luca il punto sulle attività svolte, e uno sguardo ai progetti futuri. Poi un momento dall'alto valore simbolico: lo svelamento di una targa in memoria del Professor Giovanni Galassi, cui è stato intitolato il Museo. Figura che ha lasciato il segno, hanno rimarcato i Segretari di Stato Beccari e Lonfernini. Chirurgo e accademico affermato; per oltre 20 anni Ambasciatore presso la Santa Sede. Ricordato il suo profondo legame con la comunità. Così come l'importanza del Museo; fu proprio lui ad avere l'idea, concretizzata da Noemi Ugolini. Gestione affidata da anni all'Università, insieme al Centro Ricerca sull'emigrazione.

La Direttrice dell'Ateneo Laura Gobbi ha sottolineato come simili occasioni contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza; anche dei cittadini residenti all'Estero. Legami identitari e culturali particolarmente preziosi nella fase attuale; con l'apertura del Paese alla sfida europea. Quindi gli interventi di uno dei figli di Giovanni Galassi – Alessandro -; e di Otello Pedini, tra autoironia e commozione. Ebbe la “sciagurata idea – ha detto – di proporre la mia nomina a Presidente”.

Lavori proseguiti poi alla Sala SUMS con il saluto del Portavoce della Consulta delle Giunte di Castello, Roberto Ercolani; e gli interventi dei giovani meritevoli dei Soggiorni Culturali. Nel pomeriggio, prima dell'esame e dell'approvazione della Risoluzione conclusiva, e dell'insediamento del nuovo Consiglio della Consulta dei Sammarinesi all'Estero – di fatto l'ultimo atto di questo 51esimo appuntamento -, altri passaggi di carattere culturale e religioso. Fra questi la proiezione del video dell'inaugurazione della cappella votiva dedicata a San Marino, nella Basilica di Lujan, a Buenos Aires. La presentazione del cortometraggio “Julian”; e un approfondimento del progetto “Il Cammino del Santo Marino”.