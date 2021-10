Consulta, proseguono incontri e lancio di progetti in ambito culturale

Nuova giornata di lavori per la Consulta dei Sammarinesi residenti all'estero. Accanto agli incontri istituzionali, con i rappresentanti del Governo (in tarda mattinata l'udienza a Palazzo dei Capitani Reggenti e nel pomeriggio l'intervento del Segretario agli Esteri, Luca Beccari), tanti i momenti anche a carattere culturale, con la presentazione di progetti ed esperienze mirate a mantenere i legami tra residenti e non. Questa mattina la seduta ha visto ospiti i Capitani di Castello e la presentazione di “Radio WEB Involo” con Paolo Bartolini e Maurizio Ceccoli. Ieri, in mattinata l'incontro con la tradizione nell'intervento dello scrittore e poeta dialettale Checco Guidi e con le storie di immigrazione raccontate nell'ultimo libro di Patrizia Di Luca, che è anche intervenuta relazionando sulle ultime attività del Centro di Ricerca sull'Emigrazione – Museo dell'Emigrante, di cui è Responsabile. Molte le proposte che vengono dalle Comunità, proprio nella direzione di valorizzare il legame fra cittadini interni ed esteri.

Nel video, la Presidente della Comunità di Milano, Giovanna Gasperoni - anche Rappresentante delle Comunità dell'Anello italiano - lancia l'idea di istituire una borsa di studio, in collaborazione con il Museo dell'Emigrante, rivolta ai giovani non residenti. Allo studio, eventi particolari per il 50esimo della Consulta, che cadrà nel 2023.

