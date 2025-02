Conti batte Amadeus negli ascolti 1ª serata. Vertici Rai "Pagina che entra nella storia servizio pubblico"

La conferenza stampa con Carlo Conti Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica

"Quella andata in onda ieri sera è una nuova pagina di televisione che entra nella storia della Rai. Dal messaggio del Papa alla grande musica italiana, quello di ieri è stato un viaggio nel nostro tempo. Il nostro grazie va a Carlo Conti, alle donne e agli uomini della Rai che, con professionalità unica, hanno reso possibile questo successo, decretato da ascolti record". Così l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il direttore generale Roberto Sergio commentano la prima serata del Festival di Sanremo 2025.

Carlo Conti batte Amadeus negli ascolti della prima serata. Più di 12 milioni di spettatori per il 65,3% di share. Quest'anno però è stato introdotto il total audience, quindi questi numeri tengono conto anche di streaming e dispositivi mobili. Buona la quarta per Carlo Conti dopo la tripletta dal 2015 al 2017.

Stasera si esibiscono 15 big su 29. Il voto sarà 50% televoto e 50% giuria radio. Domani i restanti. In apertura le semifinali delle Nuove Proposte, con le sfide a due tra i quattro finalisti: Vale Lp e Lil Jolie con Maria Tomba, e Settembre con Alex Wyse. Votano tutte le giurie. Super ospite Damiano David. Dopo la vittoria con i Maneskin dell'Eurovision nel 2021, torna da solista.

Sul palco anche la pattinatrice Carolina Kostner, testimonial delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ritmo più blando con meno cantanti e più ospiti. Come ogni Sanremo gli ultimi saranno i primi. Sto parlando dell'ordine di esibizione. Svelato in mattinata: Rocco Hunt; Elodie; Lucio Corsi; The Kolors; Serena Brancale; Fedez; Francesca Michielin; Simone Cristicchi; Marcella Bella; Bresh; Achille Lauro; Giorgia; Rkomi; Rose Villain; Willie Peyote.

I co-conduttori insieme a Conti sono Bianca Balti, top model che da tempo racconta sui social la sua battaglia contro il cancro, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Sentiamoli in conferenza stampa