Continua il ciclo di incontri di Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini

La quarta serata della Terrazza della Dolce Vita si apre con Ludovico Di Meo, direttore di San Marino Rtv, che ripercorre i punti salienti della sua carriera: fu proprio lui a raccontare una giornata storica, l'11 settembre 2001, in qualità di conduttore del TG1. Dopo oltre 20 anni, ci troviamo di fronte a un altro conflitto, quello in Ucraina. Ma com'è cambiato il modo di raccontare la guerra? "Un conflitto come quella a cui assistiamo oggi non si vedeva da decenni - commenta Di Meo -. È una guerra antica, con le bombe e i carri armati. Nel descriverla sembra di fare un passo indietro nel tempo". Poi un commento sulla campagna elettorale in corso in Italia: una versione mai vista, ad agosto, con poco tempo. "Gli astenuti secondo me saranno molti - è la previsione del Dg - forse un messaggio a una certa politica".

A seguire, come ospite, l'attore Enzo Decaro, che si descrive come un uomo sempre alla ricerca. Ricerca che è una necessità più importante del risultato stesso. Poi, un momento di divertimento con il siparietto che ha visto come protagonisti Decaro e Francesco Paolocci, ottimo imitatore di Totò. Un personaggio amato da tutti, che sicuramente ci ha lasciato una grande eredità. Infine piccola performance con la fisarmonica di un eccentrico Edoardo Bennato, che si è seduto in mezzo al pubblico a dialogare e far sorridere la sua gente.

Nel video l'intervista di Enzo Decaro, attore e Francesco Paolocci, imitatore di Totò