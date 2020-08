TURISMO Continuano gli eventi dell'estate sammarinese: questa sera ultima data della sessione "a bassa densità" dell'Ace Jazz Festival Ieri sera lo spettacolo degli "United Artist for San Marino" al Campo Bruno Reffi e una "Serata con Fellini", evento organizzato dalla SUMS in occasione dei 100 anni del regista

Tantissimo pubblico ieri sera al Campo Bruno Reffi per ascoltare le note degli “United Artist for San Marino" all'interno della rassegna Copertina. La miglior dimostrazione della volontà di rinascita post-Covid del settore musicale locale. Dalle 21 a mezzanotte si sono alternati sul palco tanti nomi noti del panorama musicale sammarinese come Piermatteo Carattoni, Turbetto, Drumness, IROL e Alibi. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nella Cava dei Balestrieri, invece, una “Serata con Fellini”, evento organizzato dalla SUMS in occasione dei 100 anni del regista. All'appuntamento coordinato da Antonio Morri e introdotto dal Presidente SUMS Marino Albani, sono intervenuti Davide Bagnaresi e Gianfranco Angelucci accompagnati dalle musiche del Trio Eccentrico. Un ritratto a 360 gradi del cineasta, artefice del cinema moderno e postmoderno.

Questa sera infine sempre in centro storico ultima data della sessione “a bassa densità” all'interno dell' Ace Jazz Festival. La session musicale che si articola in due concerti simultanei al tramonto: si esibiranno agli Orti Borghesi e Giardino dei Liburni gli Step Two e il Duo Policorde.



