Continuano i casting di UVPSM, per tutti il sogno si chiama Eurovision 2025

Da Bergamo a Palermo, da Salerno a Torino: gli iscritti alla sessione di dicembre dei casting di Una Voce per San Marino provengono da ogni regione d’Italia. Non mancano, però, gli artisti che si esibiscono online. In questo caso, a farla da padrone è la Spagna, che, nella tre giorni, presenta ben sei cantanti. A questi si aggiungono artisti provenienti da Grecia, Regno Unito, Germania e perfino dal Suriname.

Soddisfatto Denny Montesi di Media Evolution: “Ad iscrizioni ancora aperte, abbiamo già superato il record dello scorso anno. Con l’Ungheria, sono stati raggiunti 38 Paesi coinvolti”.

Per tutti, l’obiettivo minimo è convincere la giuria, formata dai produttori Mimmo Paganelli ed Emilio Munda, e accedere alle semifinali. Successivamente, si potranno giocare le proprie chance nella finalissima. Il sogno è rappresentare la Repubblica di San Marino al Eurovision Song Contest 2025, il più prestigioso concorso canoro internazionale.

Dopo la vittoria di Nemo dello scorso anno, sarà la Svizzera ad ospitare la 69ª edizione dell’evento, che si terrà dal 13 al 17 maggio. La location scelta è Basilea e, più precisamente, la St. Jakobshalle, un’arena da oltre 12mila posti a sedere.

A calcare il palco, in rappresentanza del Titano, potrebbe esserci proprio uno degli artisti passati per i casting di UVPSM, come accaduto nei due anni precedenti.