Continuano i Salotti Culturali della Biblioteca Popolare di Serravalle

Al centro degli incontri del lunedì, promossi dalla Biblioteca popolare di Serravalle, il libro Camionisti d'Africa di Augusto Masi, presentato dal figlio Tito. Nella platea anche il Segretario di Stato alla Cultura Teodoro Lonfernini. Pubblicato nel 1993, è un memoriale della sua vita in Eritrea, dove è arrivato nel marzo 1937, insieme a Luigi Vincenti, per lavorare come camionista, operaio e meccanico. Ci restò una decina d'anni. Anche Giovanni Galassi, detto Giannetto, padre di Clelio, presente alla serata, partì nell'estate dello stesso anno, con Marino Dall'Olmo alla ricerca di fortuna. Altri 100 sammarinesi si trasferirono nell'allora colonia italiana per motivi di lavoro, e alcuni vi rimasero per diversi anni. Tito Masi ha raccontato di aver visitato poi quei luoghi con il padre, prima della sua scomparsa, e insieme a Galassi, ha contribuito a progetti scolastici in loco. Una storia di migrazione e amicizia, del senso di comunità che Masi e Galassi hanno sempre cercato di affermare anche lontani da casa. Il prossimo appuntamento lunedì 18 novembre, sempre alle 21, dedicata ad autori sammarinesi, diviso in due parti: la prima con “La voce delle foglie” di Cristiano Pezzi e la seconda con “La coda della lucertola” di Milena Ercolani.