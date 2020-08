Conto alla rovescia per 'Visionnaire: questa sera taglio del nastro

Verso la magia di 'Visionnaire' Performing Arts Experience: questa sera a partire dalle 21.30 il primo di due eventi da Porta San Francesco. Un viaggio a tappe attraverso il mondo onirico messo in scena da artisti, acrobati, musicisti, e che toccherà in successione Via Eugippo, il Giardino del Cantone Panoramico, Piazzale Domus Plebis e terminerà in Piazza della Libertà.

Il format - promosso dalla Segreteria di Stato al Turismo e organizzato da NEXTIME con la direzione artistica di Simone Ranieri – sarà dunque uno spettacolo esperienziale a 360 gradi. Ci saranno anche gli “Elementz Art”, artisti che hanno collaborato con rinomate realtà in tutto il mondo tra cui Disneyland Paris e il Carnevale di Venezia.

Domani sera, secondo ed ultimo appuntamento: stessa location ma nuovo spettacolo con la compagnia di Physical Theatre dei “Liberi di...”, ensemble specializzato in acrobatica aerea.



