FILM A BORGO MAGGIORE Contro il razzismo, MERCY: il diritto bianco vs nero Ultimo appuntamento di luglio con SAN MARINO CINEMA al Concordia sabato 25 e mercoledì 29 alle 21 IL DIRITTO DI OPPORSI prima della nuova rassegna d'agosto all'aperto CINEMA SOTTO LE STELLE

Terzo titolo dalla riapertura del Concordia a Borgo Maggiore arriva per la mini rassegna sammarinese di luglio IL DIRITTO DI OPPORSI storia di tribunali del sud degli States fine anni 80 tra razzismo, diritti civili e sociali, nella storia vera tratta dal libro autobiografico [dal titolo esemplificativo, rendersi misericordiosi, aperti all'altro (“JUST MERCY: una storia di giustizia e redenzione”)] scritto nel 2014 dal protagonista (e avvocato del film interpretato da Michael B. Jordan) il civilista per il sociale di Harvard, Bryan Stevenson. Waltr MacMillian (Jamie Foxx) accusato di aver assassinato una ragazzina bianca in ALABAMA con false testimonianze viene condannato a morte. Meglio condannare a morte uno con la faccia nera sospettato (e non colpevole) piuttosto che lasciare un omicidio razziale impunito. “IL DIRITTO DI OPPORSI” ha le sue ragioni anche oggi e non soltanto negli Stati Uniti d'America per la contrapposizione cieca tra persone e persone davanti alla giustizia con poco credito.

fz



I più letti della settimana: