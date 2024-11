Convegno UNIRSM “Innovare responsabilmente”, si dialoga su Intelligenza Artificiale ed etica

Sentiamo Gianluigi Greco, Giovanna Cosenza e Nicola Barone

Lo stato dell'arte e le prospettive dell'uso dell'Intelligenza Artificale declinato alla responsabilità sociale. Davanti ai Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, esperti di settore portano interrogativi e risposte. A.I.: è motore di innovazione in sempre più ambiti - finanza, sanità, educazione – mentre di pari passo cresce la necessità di valutarne i rischi, ponendo strategie.

“La strategia italiana ad esempio per l'intelligenza artificiale – dice Gianluigi Greco, Presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale - recepisce questo cambiamento di paradigma: ci sono opportunità, tantissime opportunità, per migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini, ma ci sono anche dei rischi, ci sono delle questioni etiche di cui dobbiamo occuparci e quindi la regolazione, un quadro normativo di ciò che si può fare, di ciò che non si può fare, deve essere comunque inquadrata all'interno di una cornice etica più ampia. E' necessaria una presa di coscienza più interiore, più forte da parte delle persone”.

Quale direzione per lo sviluppo economico, quali frontiere nella formazione proiettata al mercato del lavoro: “Sto cercando di rivalorizzare gli studi umanistici – spiega Giovanna Cosenza, Direttrice del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media - perché molte ricerche, per esempio un'ultima del World Economic Forum, mostrano che le nuove professioni avranno bisogno delle cosiddette soft skills, che sono competenze trasversali, che si apprendono al meglio nei percorsi di studi umanistici. Per cui, molti mestieri saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma non quelli delle persone che avranno acquisito e ottimizzato le nuove competenze trasversali”.

Evento voluto dall'Università di San Marino, introdotto dal Rettore Corrado Petrocelli, insieme al Vescovo di San Marino Montefeltro, Domenico Beneventi; i saluti del Segretario all'Università Lonfernini e l'intervento del Segretario agli Esteri con delega alla transizione digitale, Luca Beccari. Tra i relatori anche Francesco Sacco, Docente di Digital Economy alla Bocconi, e Elio Schiavo, tra i vertici di Tim, partner del convegno con Tim San Marino.

“In questo convegno abbiamo lanciato i pro e i contro dell'intelligenza artificiale – dice Nicola Barone, Presidente TIM San Marino - Volevo dire che sarà creata a San Marino, la prima smart city, stiamo avviando anche quello che il Segretario di Stato Luca Beccari ha detto sulla transizione digitale insieme alla transizione ecologica. Quindi sono molto orgoglioso di aver partecipato e di aver organizzato insieme con il Magnifico Rettore questo bellissimo convegno”.

Nel video, le interviste a Gianluigi Greco, Presidente dell'Associazione Italiana per l'intelligenza artificiale. Giovanna Cosenza, Direttrice del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media Nicola Barone, Presidente TIM San Marino