Convento di San Francesco: inaugurato il Giardino della Bellezza; una gemma nel cuore di Città Fonte di ispirazione il giardino dantesco della Divina Commedia. Dopo la presentazione la Santa Messa

Una meraviglia per gli occhi e per l'anima, il Giardino della Bellezza. Ispirato dall'opera del Sommo Poeta, e che racchiude gli elementi essenziali dell'Hortus Conclusus. Con i quattro viali che rappresentano i quattro Evangelisti e i quattro fiumi del Paradiso; il pozzo centrale, a simboleggiare la fonte della vita. A presentare il giardino – nel pomeriggio - suor Maria Gloria Riva ed Erica Maioli. Si è arrivati all'inaugurazione dopo un lavoro paziente, meticoloso; curato dalle monache dell'Adorazione Eucaristica e dalla Ditta Enzo Maioli. Il risultato stupisce, e insieme regala pace e serenità: colore, frescura, fra le pietre della Repubblica. E non potevano mancare l'alloro e la quercia: piante presenti nella bandiera di San Marino. Una vera e propria gemma, nel cuore di Città.

Nel servizio l'intervista a suor Maria Gloria Riva (Superiora Monache dell'Adorazione Eucaristica), Enzo ed Erica Maioli

