Convenzione Unirsm e Confindustria Romagna: studenti alla prova con il lavoro in azienda.

Studenti e tirocini: per effetto della convenzione triennale tra Confindustria Romagna e Università degli Studi di San Marino, siglata il 7 ottobre scorso, viene data la possibilità ai tirocinanti provenienti dall'ateneo sammarinese di fare esperienza nel “sistema delle imprese delle province di Rimini, Forlì - Cesena e Ravenna”. Confindustria Romagna rappresenta infatti oltre mille aziende dell’area, per un totale di circa 50mila dipendenti e con un fatturato aggregato di 25 miliardi di euro. Per gli studenti l'opportunità di osservare un’impresa nel suo operare” e misurarsi “con criticità da risolvere”, mettendo in pratica quanto appreso durante i percorsi formativi, e raccogliendo eventuali possibilità di impiego una volta terminati gli studi.

