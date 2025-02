Conversazione con autore albanese a San Marino: presentato il libro “Le due particelle”

Nel servizio l'intervista a Enso Beqari (Autore)

Una storia di bullismo, momenti difficili, ma anche obiettivi raggiunti e rinascita: è quanto racchiuso nel romanzo neorealista dell'autore albanese Enso Beqari, Le due particelle, presentato allo Spazio Carlo Biagioli di Domagnano. Una storia che sprona al cambiamento più importante, quello su noi stessi.

"Ho dovuto affrontare il bullismo già dall'età di 12 anni - racconta Enso Bequari - fino a prima di arrivare qua in Italia. Anche una volta arrivato in Italia ho vissuto ho la situazione del ragazzo emigrato, del ragazzo straniero". Oggi aiutare gli altri a comunicare e parlare dei propri disagi è diventato una missione per l'autore.

Nel servizio l'intervista a Enso Beqari (Autore)