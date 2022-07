VIDEOCLIP GRAPHIC Cooper/Sansone: una follia complanare distorta Tra Italia e Irlanda una produzione grafica in musica l'animatore torinese Donato Sansone firma il videoclip del produttore elettronico Max Cooper nel suo esperimento 'club' del nuovo album

Il progetto del musicista di Belfast COOPER è un creazione di movimento che ha bisogno di musica e disegno artistico su grafica 3D. Donato Sansone, vero genio creativo dell'animazione di scuola torinese, ha applicato idee e matita allo stile “scientifico e ipnotico” (geometrico) del produttore di elettronica ambient proveniente dall'Università di Nottingham dove si è specializzato in biologia. SOLACE IN STRUCTURE è una partitura per tecniche d'animazione spettacolarizzate dall'intuizione di SANSONE: tavole disegnate su fotogrammi classici e montate in “rotoscopio manuale” passate in CGI (la computer grafica del cinema) poi ri-colorati manualmente: un oggetto astratto in divenire si trasforma in un solido, che ha un'anima, una 'voce' e due facce poliedriche: Cooper-Sansone. Una follia complanare distorta tra matematica e filosofia: (Solace in Structure) STRUTTURA DI CONFORTO... (sollievo e consolazione).

fz

