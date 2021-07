Copertina 2.0 fa il pieno: questa sera nuovo appuntamento con l'animazione Disney

Successo di pubblico, ieri sera, per la prima di Copertina 2.0, rassegna estiva patrocinata dalle Segreterie Cultura e Turismo e gestita dalla Miketing. Pieno il Campo Bruno Reffi, tanti giovani ma anche famiglie, per un pic-nic all'aperto seguito dalla visione nel maxi-schermo della partita Italia-Belgio, rigorosamente seduti su una coperta stesa sul prato. Questa sera secondo appuntamento, dedicato questa volta ai bambini: resta la formula del food and bevarage proposto da realtà del territorio; poi alle 20.45 la visione del film d'animazione Disney "Oceania".