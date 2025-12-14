MUSICA Corale di San Marino, al Teatro Titano "A Sky full of Stars” Questa sera la replica alle 21:15

Musica protagonista al Teatro Titano con “A Sky full of Stars”, il concerto della Corale di San Marino, diretto dal maestro Fausto Giacomini. Un appuntamento straordinario dedicato alle canzoni che hanno conquistato la vetta delle classifiche mondiali, portate al successo da alcuni dei più iconici artisti e band internazionali. Appuntamento caratterizzato da un’atmosfera festiva e coinvolgente per celebrare il Natale insieme a melodie indimenticabili.

Al concerto unita anche un’iniziativa di solidarietà a favore dell’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale ASSPIC.

