Corale di San Marino torna a Natale con “A baby is the King”

“A baby is the king” interpretato dalla Corale di San Marino

10 mesi di pandemia, 10 mesi di silenzio per il mondo della musica e della cultura, 10 mesi in cui anche la Corale di San Marino ha spento la sua voce. Ma proprio in occasione del Natale la scelta di tornare a farsi sentire con una nuova produzione: “A baby is the king” della compositrice americana Penny Rodriguez, per voce, solista, coro e pianoforte. Brano intimo, ma carico di spiritualità intensa, che aiuta a riflettere sull'attuale condizione umana. Produzione realizzata dai coristi interamente in lockdown, coordinata, assemblata e prodotta dal Maestro Fausto Giacomini grazie alla tecnologia, “donando – evidenzia la Corale di San Marino – un momento di raccoglimento e di speranza a tutti coloro che vorranno ascoltarla”, avendo nel cuore tutti i propri solisti che non hanno potuto partecipare – dice ancora – soprattutto quelli schierati 'in prima linea' nell'emergenza”.

Nel video il brano interpretato dalla Corale di San Marino