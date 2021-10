Coreografie dei corpi: ballare senza vedere

Giuseppe Comuniello balla e duetta senza vedere ascoltando la tenuità dello spazio che lo circonda come un dio cieco che toccandoti ti sana. Un amico si accoglie e nella DANZA CIECA il partner non ti guida ma ti accompagna. Virgilio Sieni (ballerino e coreografo oltreché regista) gioca con i gesti e i movimenti in un rito per 'liberare' la nostra umanità che sta in uno posto angusto tra piedi e mani sotto la testa... nell'infinito del cuore, però. La tecnica è fatta di postura e prossemica (avvicinamenti) sulla musica del silenzio... l'anatomia del gesto è inclusa nello spazio di aura (soffio di vita luminoso tra gli esseri, un alone che cambia di proporzione, avvicinandosi o allontanandosi) percepibile dai corpi, nei muscoli, e nell'anima...

fz

Commento critico di Virgilio Sieni Coreografo