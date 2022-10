Coreografie e musiche drammaturgiche dal Sudafrica. Storia di Africa Choir, i coristi africani di fine 800 che viaggiavano in barcone tra Inghilterra, Canada e Americhe per autofinanziarsi e sostenere la scuola di Kimberley. Balli e creazioni coreografici della tradizione Xhosa andata perduta. Operazione culturale e politica dalla colonizzazione all'Apartheid in un archivio vivente in scena per l'Occidente, oggi.