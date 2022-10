EMILIA ROMAGNA CREATIVA Coreografie sudafricane per il mondo Il Festival Aperto di Reggio Emilia per la Fondazine Teatri mette in scena BROKEN CHORD di Gregory Maquoma nell'ambito di "Saturno ha 80 lune"

Coreografie e musiche drammaturgiche dal Sudafrica. Storia di Africa Choir, i coristi africani di fine 800 che viaggiavano in barcone tra Inghilterra, Canada e Americhe per autofinanziarsi e sostenere la scuola di Kimberley. Balli e creazioni coreografici della tradizione Xhosa andata perduta. Operazione culturale e politica dalla colonizzazione all'Apartheid in un archivio vivente in scena per l'Occidente, oggi.

