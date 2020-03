Coronavirus: Istituti culturali, stagione teatrale rinviata

Gli Istituti culturali informano che a seguito del Decreto Legge 8 marzo 2020, il Cinema ed i Teatri della Repubblica di San Marino resteranno chiusi al pubblico fino lunedì 6 aprile. Pertanto gli spettacoli teatrali previsti all'interno della Stagione Teatrale 2019/2020 di San Marino Teatro sono rinviati a data da destinarsi. Per coloro che avessero già acquistato biglietti, fossero in possesso di abbonamenti o carnet, si comunica che resteranno validi per le nuove date, che sostituiranno quelle annullate. Ulteriori informazioni verranno diffuse dopo il 6 aprile. Si prega di seguire le prossime comunicazioni di San Marino Teatro, che saranno rese note attraverso il sito www.sanmarinoteatro.sm, la pagina Facebook San Marino Teatro e gli organi d’informazione.



