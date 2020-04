Coronavirus, Istituto Musicale: ragazzi e docenti suonano in una grande orchestra virtuale per raccogliere fondi

Distanti, ma uniti dalla passione per la musica per superare questo momento difficile. Grazie a Internet, le barriere fisiche scompaiono e lasciano spazio all'orchestra “virtuale” composta da allievi e docenti dell'Istituto Musicale Sammarinese. Insieme, ma ognuno dalla propria casa, eseguono l'Inno alla Gioia di Beethoven: un componimento simbolico che rappresenta il sentimento di fratellanza universale.

Dalla chiusura delle scuole, l'attività dell'Istituto non si è mai fermata: ogni giorno insegnanti e ragazzi sono in contatto tramite video lezioni on-line, registrazioni e altri mezzi. I filmati sono stati raccolti e assemblati, fino al risultato finale. Il video è stato realizzato da Emanuele Mussoni, con arrangiamento musicale di Marco Capicchioni. L'idea, che ha ottenuto il sostegno della Segreteria di Stato all'Istruzione, è un messaggio musicale e sociale, ma ha anche lo scopo di raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus. Tutto è riassunto da un'hashtag: #distantimauniti.



