LE VIE DELLA MUSICA Correggio a tutto jazz CROSSROADS 2022, la rassegna regionale di jazz, stasera a Correggio, JAZZER, con il percussionista ENRICO MORELLO a seguire il flicorno e il pianoforte di DINO RUBINO

CYCLIC SIGNES è il debutto discografico del più noto pluri percussionista italiano, il romano ENRICO MORELLO (suona da quando aveva 9 anni), apprezzato per i virtuosismi jazz 'naturali' in svariate formazioni nazionali con batteria, qraqeb (nacchere marocchine) e carillon. Il suo quartetto parte proprio dai fondamenti ritmici della musica andando oltre la scansione metrica con l'improvvisazione. Morello ha suonato con Enrico Rava e Maurizio Giammarco, si è formato con DRUMMOND e HART. La musica per lui è movimento e forza cinetica: danza ritmica. DINO RUBINO è (non certo in modo anomalo) strumenti a fiato (flicorno e tromba) e piano. Si è imposto come miglior solista e incide ormai da leader in “quartet” con l'etichetta storica TUK di Fresu. GESUE' è il suo disco evocativo nel mosaico di pace in un “mood” che accarezza: è vellutato. Il playing di Rubino è diretto e va dritto al cuore passando per l'anima...

fz

