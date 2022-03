Corti francesi in 'vetrina' bolognese

Film brevi e opere d'autore per cortometraggi in lingua sottotitolati. Per due giorni in cineteca bolognese si parla francese leggendone le traduzioni. Rigorosamente dalle aree francofone del mondo: Belgio e Francia, Canada, Guadalupa, Svizzera e Tunisia. Il cronista, in breve e senza tanti preamboli, “tuot court”, in assoluto, le storie appunto: Un giovane che si crede una fatina, bambini che ululano come lupi di notte, un uomo che non si sente padre, una ricetta d'amore perfetta!? (che non c'è). Riti d'iniziazione giovanili pericolosi. Nella seconda giornata: un presunto cane assassino, una donna vessata e sfruttata, un supereroe anticapitalista, inquietudini di papà, una ragazza che cerca la lingua madre mentre una giovane donne ha un piacevole problema da risolvere... La terra d'origine e il territorio di sperimentazione ed espressione al centro della diversità culturale e complessità storica che contraddistinguono i paesi francofoni. “Avant e après”, in apertura e chiusura, trasformano la rassegna in una festa per la città con incontri, proiezioni pubbliche e musica.

