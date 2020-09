RASSEGNA ESTATE BOLOGNA CorticellaDoc in Tour: una settimana di film regionali "Doc in tour" il ciclo finale di 8 docu-film, in rassegna speciale cittadina, le opere coprodotte dalla Regione Emilia Romagna, fino al 10 settembre alle 21 al Parco dei Giardini

Storie nate in regione e collegate al territorio con un destino comune: diventare film. Al Parco dei Giardini, in uno spazio pubblico, il cinema diventa motivo di incontri e spazio per le proiezione già passate in sala durante l'estate. CorticellaDoc del Quartiere Navile intorno al lago calamita persone e famiglie da sempre portando autori e registi nel cuore dell'arena naturale bolognese molto amata dalla gente. Prima pellicola del 3 settembre BERLINO EST OVEST ha fatto il pieno c'era la regista Enza Negroni a raccontare il mondo musicale anni 80. 50 ore di video realizzate dal manager bolognese Stanzani 30 anni fa e rivisitate da Manuel Agnelli. Oggi, Sabato 5, donne in politica in un film da oscar, I HAD A DREAM di Claudia Tosi. La regista di Carpi racconta 2 donne normali impegnate in politica fuori dal coro solo per la loro gente unite dal un'amicizia senza fine.

fz

