CorticellaDoc propone tutti insieme i film della Regione

Storie nate in regione e collegate al territorio con un destino comune: diventare film. Al Parco dei Giardini, in uno spazio pubblico, il cinema diventa motivo di incontri e spazio per le proiezione già passate in sala durante l'estate. CorticellaDoc del Quartiere Navile, intorno al lago, calamita persone e famiglie da sempre portando autori e registi nel cuore dell'arena naturale bolognese molto amata dalla gente. Ieri BERLINO EST OVEST ha fatto il pieno c'era la regista Enza Negroni a raccontare il mondo musicale anni 80 in un viaggio a Berlino con una troupe d'assalto filma locali punk e band berlinesi nel bel mezzo del cambiamento della capitale europea della musica: spazi occupati, bunker e discoteche in 50 ore di video realizzate dal manager bolognese Maurizio Stanzani 30 anni fa e rivisitate da Manuel Agnelli. prima che accada... e cada, THE WALL (il muro), anche oggi. Sabato 5, donne in politica in un film da oscar, I HAD A DREAD di Claudia Tosi. La regista di Carpi racconta 2 donne normali impegnate in politica fuori dal coro solo per la loro gente unite dal un'amicizia profonda e duratura.

fz