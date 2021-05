CAMPAGNA ANTIRAZZISTA CortoCartoon: Il copricapo rosa fa moda La Fondazione L'Albero della Vita promuove la campagna Ue contro il pregiudizio con il video-cartone della regista e illustratrice romana d'origine tunisina Takoua Ben Mohamed

Guarda bene, al di là del pregiudizio, c'è una donna anzi una persona... Subire sguardi e parole giudicanti non è facile. Il copricapo tradizionale (HIJAB) portato per scelta noi lo disprègiamo come velo. Nessuna debolezza o costrizione sul capo di vestiario che fa moda. La chiamano “islamofobia femminile” a cui Takoua risponde con l'ironia e la bellezza, rosa...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: