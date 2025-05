TESTIMONIANZE D'AUTORE Cortometraggio: la guerra di Wenders LE CHIAVI DELLA LIBERTÀ è l'omaggio di Wim Wenders su YouTube per gli 80 anni della cessazione del Secondo Conflitto mondiale in un cortometraggio su Reims da lui stesso interpretato e commentato

Un luogo segreto in una cittadina francese diventa il cuore del mondo, anzi il fulcro del continente, in cui è stata scritta la storia senza che alcuno se ne accorgesse. Una grande mappa del conflitto mondiale in una scuola di Reims traccia la conclusione della guerra con la Germania nazista. I belligeranti s'incontrano lì a maggio '45 e segnano sulle macerie di sangue la pacificazione con la resa a certe condizioni nelle mani degli Alleati e dei Sovietici su diversi fronti. Il gioco registico e narrativo ieri/oggi, realtà/finzione, diventano LE CHIAVI DELLA LIBERTÀ dell'impegno di Wenders per la pace. Il Ministero Estero della Germania ha permesso questa operazione culturale sulla memoria storica europea a 80 anni dall'ultima guerra in un momento in cui la pace non può essere data per scontata e i venti di guerra soffiano ancora.

