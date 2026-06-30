Cosa fare a luglio a San Marino: tutti gli eventi del mese fra concerti, spettacoli, sport, Medioevo e grandi appuntamenti

Dalle grandi serate live ai concerti all'alba, dalle rievocazioni medievali alle cene tra vigne e uliveti, passando per teatro, rally, sport, raduni e appuntamenti per famiglie. Luglio trasforma la Repubblica di San Marino in un grande palcoscenico diffuso, con un calendario che accompagna residenti e visitatori praticamente ogni giorno del mese.

Si comincia con un primo weekend ricchissimo di eventi e si arriva fino al gran finale con San Marino Antiqua, lo SMIAF, gli Internazionali di Tennis San Marino Open e i concerti all'alba di Alba sul Monte. In mezzo c'è un'estate fatta di musica, cultura, natura e spettacolo, capace di coinvolgere pubblici di ogni età.

Luglio parte con un weekend di musica, feste e solidarietà

Il mese si apre subito con uno degli appuntamenti più amati dell'estate sammarinese. Dal 3 al 5 luglio il Campo Bruno Reffi ospita la quinta edizione di 3 Serate di Emozioni, il progetto della San Marino Concert Band ideato e diretto dal maestro Dino Gnassi, che ogni anno richiama migliaia di spettatori nel cuore del centro storico. Ad aprire la rassegna sarà Sergio Caputo, raffinato interprete del jazz-pop italiano, seguito il giorno successivo da Chiara Galiazzo, una delle voci più riconoscibili emerse da X Factor. Gran finale il 5 luglio con Paolo Belli, pronto a portare sul palco tutta la sua energia tra swing, soul e grandi successi.

Negli stessi giorni Borgo Maggiore si riempie di musica e spettacoli con Borgo in Festa. Il programma propone il concerto della Revolution Live Band, dj set con Mr Lori G, la Tombola sotto le Stelle con 10 mila euro di montepremi, lo spettacolo comico di Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, oltre a mercatini, stand gastronomici, gonfiabili e iniziative per famiglie.

Sempre il primo fine settimana spazio anche alla solidarietà con Sfida per la Vittoria, iniziativa benefica organizzata da Oceano Blu. Venerdì 3 luglio il San Marino Stadium ospiterà il quadrangolare con la Nazionale Parlamentari Italiani, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale di San Marino, Indipendente Sportivo e la Stampa Sportiva Sammarinese, trasmesso in diretta anche su San Marino RTV. Ad aprire il pomeriggio sarà il Fan Village, seguito dall'esibizione live di Giulio Maceroni. L'ingresso delle squadre sarà accompagnato dagli atleti del progetto Football is Inclusion della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, simbolo di uno sport inclusivo e aperto a tutti. La manifestazione proseguirà con attività per bambini, il laboratorio dedicato al libro Fluffy e il Mare, la musica di Giovanna Di Domenico e un importante convegno scientifico dedicato alla sindrome CAMK2B e alle malattie rare.

L'alta cucina incontra il panorama del Titano

L'estate sammarinese passa anche dalla tavola. Il 2 luglio Piazzale Lo Stradone ospita Stelle sul Titano, una cena-evento che riunisce tre protagonisti della cucina italiana: Carlo Cracco, Riccardo Agostini e Gianpaolo Raschi. Un percorso gastronomico composto da tre piatti d'autore, aperitivo con cocktail signature, musica dal vivo e dessert finale in una delle location più suggestive della Repubblica.

Il Consorzio Terra di San Marino propone anche esperienze immerse nella natura con un luglio dedicato ad arte e benessere, con i prodotti del territorio. Dal 3 al 5 luglio sono in programma un bagno sonoro accompagnato dalle campane tibetane, una mattinata di yoga con colazione, una sessione di Qi Gong e un laboratorio di acquerello tra gli ulivi.

Il 18 luglio arriva invece Beef & Honey, degustazione barbecue tra i pascoli di Chiesanuova, mentre il 23 e il 30 luglio arrivano i Tramonti in Vigna, aperitivi con dj set organizzati tra i filari del territorio a cura della Cantina San Marino.

Un mese di concerti

Al Podere Lesignano prosegue Lesignano Live, la rassegna nata dall'esperienza de "Il Giovedì è Donna". Il 2 luglio salgono sul palco Sara Zaccarelli e Aldo Betto, protagonisti di una serata tra soul, blues e funk, mentre il 16 luglio sarà la volta del Joy Salinas Trio, capace di spaziare tra pop e sonorità contemporanee.

Dal 10 luglio prende invece il via Summer Vibes al San Marino Outlet Experience. Ogni venerdì sera il palco ospiterà alcuni dei nomi più popolari della musica italiana. Si parte con Sarah Toscano, fresca vincitrice di Amici, seguita il 17 luglio da Le Vibrazioni, il 24 luglio da Fred De Palma e il 31 luglio dal doppio spettacolo di Cristiano Malgioglio e Angie. Il tutto accompagnato da shopping serale, food & drink e negozi aperti fino a mezzanotte.

Il 14 luglio torna inoltre al Campo Bruno Reffi Sergio Casabianca Swing Live, spettacolo che vede il cantante romagnolo accompagnato ancora una volta dalla San Marino Concert Band.

Accanto ai concerti pop e swing, spazio anche alla musica classica nella suggestiva cornice del Chiostro dell'Antico Monastero dei Padri Servi di Maria. Il primo appuntamento con la Rassegna Classica Giovani è in programma il 13 luglio con il trio formato da Massimo Spada al pianoforte, Riccardo Zamuner al violino e Ludovica Rana al violoncello, tutti giovani interpreti affermati a livello internazionale. La rassegna proseguirà il 21 luglio con il recital pianistico di Gianluca Bergamasco, mentre il ciclo si concluderà il 3 agosto con il duo composto da Francesco Stefanelli e Nicola Pantani. Parte del ricavato dei concerti sarà destinata a sostenere le missioni dei Padri Servi di Maria.

Torna Symbol Remember, una notte tutta anni Novanta

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate c'è senza dubbio Symbol Remember, in programma l'11 luglio al Campo Bruno Reffi. Per una sera rivive lo storico Symbol Club, locale simbolo della nightlife sammarinese tra il 1988 e il 2005. In consolle torneranno gli storici dj e i pr del locale insieme alla famiglia Ercolani, ricreando le atmosfere che hanno segnato un'intera generazione.

Come da tradizione parte dell'incasso sarà devoluta in beneficenza a Cittadinanza Onlus, associazione impegnata in progetti di cooperazione internazionale e inclusione sociale. Per l'occasione la funivia prolungherà il servizio fino alle due di notte.

Il 7 luglio San Marino festeggia il suo patrimonio UNESCO

Uno degli appuntamenti simbolici dell'estate è quello del 7 luglio, anniversario dell'iscrizione del Centro Storico di San Marino e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Per tutta la giornata musei e monumenti statali saranno visitabili gratuitamente. Il programma comprende anche mostre temporanee, visite alle Antiche Cisterne, giochi collaborativi organizzati dalla Ludoteca Pologioco, l'esibizione degli Sbandieratori della Repubblica di San Marino, il videomapping proiettato su Palazzo Pubblico e il concerto serale della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal maestro Stefano Gatta.

Teatro, spettacoli e incontri culturali

Anche il cartellone culturale è particolarmente ricco. Il 7 luglio l'ex Tiro a Volo di Murata ospita, per il ciclo San Marino TeatrOUT, KMs of Resistance, intensa performance del coreografo marocchino Mehdi Dahkan, realizzata in collaborazione con il Santarcangelo Festival. Attraverso respiro, movimento e voce, lo spettacolo riflette sui temi della resistenza e della libertà.

Il 10 luglio gli Orti Borghesi fanno da cornice a La Favola di Francesco, spettacolo scritto e interpretato da Antonio Fazzini, inserito nelle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Una rappresentazione sotto le stelle che ripercorre la figura del Santo mettendone in luce il lato più umano e rivoluzionario.

La stessa sera il Teatro Titano ospita invece la presentazione della quarantasettesima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, a cura del Centro Sociale S. Andrea. A illustrare il programma sarà il direttore Francesco Perazzini, accompagnato dagli interventi musicali del pianista Marco Ercolani e dalle letture tratte da Celeste Galileo di Giampiero Pizzol. Ancora con il Centro Sociale S. Andrea, dal 14 al 16 luglio torna Serravalle Incontra. La prima serata sarà il Don Peppino Day, dedicata al ricordo di Don Peppino Innocentini, la seconda ai grandi cammini spirituali e umani, mentre la terza vedrà il collegamento con Padre Giorgio Bender dal Mozambico, impegnato nel progetto agricolo Farma São Francisco.

Il 17 luglio, ancora per il ciclo San Marino TeatrOUT, la piazzetta Alceste Preda Ferri di Montegiardino ospita Liscio for Dummies, spettacolo di Denis Campitelli accompagnato dal Quintetto Eleganza e dai ballerini della scuola Le Sirene Danzanti, una vera immersione nell'universo delle balere romagnole.

Libri, memoria e appuntamenti nei Castelli

Prosegue anche Un Monte di Libri, la rassegna dei Lettori con la Valigia, che ogni mercoledì sera porta letture ad alta voce dedicate ai bambini nei diversi Castelli della Repubblica. Il 4 luglio invece la Biblioteca di Stato di San Marino ospita Letture in Lingua, pomeriggio dedicato ai più piccoli con Gigio Valigio e i suoi lettori. Nel chiostrino di Palazzo Valloni le storie prenderanno vita in diverse lingue, trasformando la lettura in un viaggio tra culture e Paesi.

Alla Bibliobaita del Parco Laiala trovano invece spazio due incontri. Il 3 luglio il professor Verter Casali racconta il rapporto tra la Repubblica e il concetto di libertà, mentre l'8 luglio Nicoletta Meluzzi, Davide Forcellini e Marco Broccoli guidano il pubblico in una riflessione sul tempo, la memoria e le emozioni.

Faetano torna invece ad animarsi con il Chiringuito Faetano, dove musicisti, acrobati, danzatrici, giocolieri, artisti e artigiani trasformano Piazza del Massaro in un salotto estivo ricco di spettacoli e buon cibo.

Motori, basket, raduni e sport all'aria aperta

Il 4 e 5 luglio torna il Vespa Titano Day, con tour panoramici tra San Marino e il Montefeltro, visite guidate, aperitivi e pranzo finale. Il 12 luglio sarà invece la volta del raduno 10 anni di Giulia, organizzato da Alfa Romeo Romagna per celebrare il decennale della berlina del Biscione tra San Leo e il Titano.

Il weekend del 18 e 19 luglio segna il ritorno del Rally Bianco Azzurro, storico appuntamento della Scuderia San Marino.

Dal 9 all'11 luglio il Playground del Parco Ausa di Dogana ospita anche il Three Kings Classic – The Battle Royale, appuntamento dedicato al basket 3 contro 3. Tre giornate di pallacanestro all'aperto tra partite, competizioni individuali come il 3 Point Contest e l'1 contro 1, dj set, food truck e aperitivi, con in palio il titolo di "King of the Playground".

Continua inoltre Fluxo Summer, con allenamenti outdoor all'alba e al tramonto al Campo Bruno Reffi. A luglio prosegue anche Serravalle in Wellness, iniziativa della Giunta di Castello di Serravalle con camminate gratuite di media intensità ogni mercoledì sera lungo percorsi che conducono verso La Ciarulla, Borgo Maggiore, Domagnano, Murata e il Parco Laiala.

Le feste della comunità

Il 12 luglio il rifugio APAS festeggia quarant'anni di attività con Code in Festa, open day che permetterà di visitare il canile e il gattile, conoscere gli animali ospitati e incontrare anche Ronda, il cane protagonista della serie televisiva Blanca.

Sempre il 12 luglio il Podere Lesignano ospita il 4th of July Party della Fratellanza San Marino-America, con hamburger, hot dog, musica dei Back to the 90's e lotteria.

Il 18 luglio Piazza dei Centomila a Dogana accoglie La vita, una festa..., manifestazione delle associazioni Uno di Noi e Accoglienza per la Vita dedicata al valore della vita con giochi, testimonianze, food truck e il suggestivo spettacolo di sand art "Dagli ultimi, una speranza" realizzato da Mauro Masi.

Il gran finale tra Medioevo, festival, concerti all'alba e grande tennis

Dal 24 al 26 luglio il centro storico si trasforma con San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano. Oltre ottocento figuranti, stuntman, spettacoli con il fuoco, tornei, combattimenti, antichi mestieri e scene di vita medievale animeranno vicoli e piazze della città. All'interno della manifestazione si svolgeranno anche il Torneo della Libertà, dedicato agli arcieri storici provenienti da tutta Italia, e le celebrazioni per il settantesimo anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

Dal 26 luglio torna anche l'Alba sul Monte… in Concerto, con i tradizionali concerti alle sei del mattino negli Orti dell'Arciprete con vista sull'Adriatico, seguiti dalla tradizionale colazione condivisa. Lo stesso giorno Fiorentino ospita invece Fast & Caratelle, gara di carretti artigianali dove velocità e fantasia si contendono il successo davanti a grandi e piccoli.

Dal 27 luglio al 2 agosto, riflettori puntati sul Centro Tennis Cassa di Risparmio, che ospita gli Internazionali di Tennis San Marino Open, torneo ATP Challenger 125 passato negli ultimi anni dalle racchette di campioni come Holger Rune e Matteo Arnaldi.

Dal 31 luglio al 2 agosto torna anche SMIAF – San Marino International Arts Festival, giunto alla diciannovesima edizione. Per tre giorni il centro storico ospita spettacoli di arte di strada, teatro, musica, danza, circo contemporaneo, concerti, dj set, mostre, installazioni, workshop e laboratori per bambini. Completano il programma mercatini dell'artigianato, area benessere e street food, in un festival che richiama artisti e pubblico da tutta Europa e mantiene viva la tradizione dell'arte di strada.

Le mostre da visitare a luglio

Accanto agli eventi, il mese offre anche un ricco percorso tra mostre e sedi museali. Al Museo di Stato, nel centro storico, resta aperta fino al 7 luglio Anime Prave, con le opere pittoriche di Giuseppe Fanfani dedicate all'Inferno di Dante, nate da un accurato studio del testo dantesco.

Fino al 3 settembre, a Palazzo S.U.M.S., si può visitare Inarrestabile, prima grande personale sammarinese dell'artista nigeriana Ndidi Emefiele, curata da Riccardo Freddo. Dipinti, collage e installazioni raccontano la figura femminile contemporanea tra tradizione africana, autonomia e identità.

Al Museo Pinacoteca San Francesco prosegue fino al 12 luglio Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi, mostra di restituzione didattica, mentre a Palazzo Graziani resta visitabile fino al 15 luglio Immaginare la Pace, a cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori.

Il Museo del Francobollo e della Moneta ospita invece due esposizioni curate dal dottor Roberto Ganganelli, entrambe visitabili fino al 4 ottobre: 1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli e Le Lira Quadriga. Genesi di un Capolavoro.

Alla Prima Torre, fino al 3 settembre, è aperta anche 9x9 Opere tra Muri e Pareti, percorso collegato alla seconda edizione di BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino, pensato per mettere in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso.