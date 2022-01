A San Marino, complice il bel tempo, ancora un buon afflusso di visitatori, nell'ultimo fine settimana per il Natale delle Meraviglie. Programmato per l'Epifania e rimandata causa neve, oggi l'ultima sfilata in costume, promossa da San Marino Comics, per chiudere le festività. Cosplay, Steampunk e outfit di fantasia hanno colorato il Centro Storico, per le contrade, dal Pianello alla Pieve.

Nel video immagini dalla sfilata