ANTEPRIME Costrette a mangiare il cibo destinato a Hitler: dal 27 marzo al cinema Il regista Silvio Soldini ci parla de "Le Assaggiatrici", tratto dall'omonimo romanzo di Rosella Postorino

Dal 27 marzo al cinema “Le Assaggiatrici”, sulla storia delle donne costrette a mangiare il cibo destinato a Hitler. Abbiamo incontrato il regista. Un invito a gustare buon cibo, quasi introvabile in tempo di guerra, rivolto ad un gruppo di giovani donne tedesche. Sembra tutto a posto, ma il loro compito è in realtà speciale: assicurare Hitler, il Fuhrer, che il cibo che gusterà non sia avvelenato. E' l'incipit de “Le Assaggiatrici”, di Silvio Soldini, con sceneggiatura scritta anche da Cristina Comencini e la figlia Giulia Calenda, tratto dall'omonimo romanzo di Rosella Postorino. Una storia di donne, una storia d'amore, in un periodo buio in cui l'amore sembra ovunque svanito. In attesa del ritorno del marito, al fronte, Rosa conosce persone che la cambieranno profondamente.

Nel video l'intervista a Silvio Soldini, regista

