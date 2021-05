ESC 2021 Countdown Eurovision: Senhit brilla nelle prove e in conferenza stampa Il capodelegazione Capicchioni: "Uno dei migliori 'staging' di sempre". Il direttore artistico Tommasini: "Siamo qui per vincere". il rapper Don Jiggi dei Soul System pronto alla chiamata se non ci sarà "Flo Rida"

Prosegue il conto alla rovescia per l'Eurovision Song Contest in programma a Rotterdam dal 18 al 22 maggio. San Marino partecipa quest'anno con Senhit. Oggi la seconda tornata di prove: quella più importante.

Ecco un assaggio dello show definitivo che Senhit porterà sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam giovedì 20 maggio, quando sarà la prima ad esibirsi nella seconda semifinale. La fase preparatoria - pre Eurovision Song Contest - è terminata. Soddisfatto Alessandro Capicchioni, capodelegazione per San Marino per la 12esima edizione consecutiva : “Personalmente penso sia uno dei migliori 'staging' che San Marino abbia portato all'Eurovision”. Dopo la prova sul palco oggi è stata anche la giornata della conferenza stampa ufficiale per Senhit. Il brano “Adrenalina” sta riscuotendo grandi consensi tra i fan dello Eurovision 2021 e tra la stampa accreditata c'è grande curiosità anche sulla partecipazione, insieme a Senhit, del noto rapper americano “Flo Rida” che non ha ancora confermato la sua presenza: “L'incognita 'Flor Ida' – rivela Alessandro Capicchioni - verrà sciolta tra non molto. Intanto abbiamo un bravissimo rapper italiano, Don Jiggy dei Soul System” Ad ogni modo il morale di “Senhit” e della delegazione di San Marino è molto alto e lo si è notato anche durante l'incontro con i giornalisti. “Siamo qui per vincere” ha tagliato corto il Direttore Artistico Luca Tommassini durante la conferenza stampa ufficiale che è stata quasi uno show nello show.

