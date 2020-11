Covid: libri in quarantena, distanze mantenute. La Biblioteca di Stato, su prenotazione, resta aperta

In questa seconda fase della pandemia, la Biblioteca di Stato, su prenotazione, resta accessibile, dal lunedì al venerdì, a disposizione degli utenti per studio, prestiti e consultazioni. L'unica realtà, insieme all'Università, in territorio nazionale e oltre confine, con il Dpcm in vigore in Italia.





La sicurezza è garantita dagli spazi scesi a 10, nella sala alberoni e altri 10 sparsi nelle varie sale, con il plexiglass a dividere tavoli e conversazioni tra gli studenti sammarinesi. Sono loro, in questi giorni, ad accedere per lo più alla struttura. Orfani di atenei distanti per decreti legge e aree arancioni. Restano attivi i prestiti, che grazie all'inserimento nella Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, arrivano anche da realtà oltre confine. A fine anno sarà rinnovato l'accordo tra Segreteria Istruzione e Istituto Beni Culturali Emilia Romagna.

Tutto a portata di clic, telefonata, o semplicemente scrivendo una mail sul sito della Biblioteca www.bibliotecadistato.sm . I libri vengono impacchettati e lasciati all'ingresso per il ritiro. Riconsegnati nel box apposito in contrada le Mura, da dove vengono prelevati per andare in quarantena: 5 giorni, come vuole la regola.





Ma i servizi non finiscono qui, soprattutto in epoca di Coronavirus, prendetevi del tempo per cercare in rete e digitate: scoprirete.bibiotecheromagna.it/Opac.