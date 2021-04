Covid: tre artiste sammarinesi insieme per sensibilizzare sull'importanza di vaccinarsi

Tre artiste sammarinesi insieme per sensibilizzare sull'importanza di vaccinarsi e così sconfiggere insieme il Covid. E' andato in scena, in diretta streaming sulle pagine Facebook del Governo, il concerto della Banda Militare con la partecipazione di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta. La musica, dunque, come linguaggio per parlare ai cittadini e alla coscienza di tutti. "Un ultimo sforzo rivolto alla società civile - scrivono le istituzioni - al fine di debellare la pandemia e abbattere o ridurre al minimo i rischi di contagio". Nella scaletta dello spettacolo diversi brani tra i quali una performance a tre voci con la canzone "Rinascerò Rinascerai", scritta da Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio nei giorni tragici di marzo-aprile 2020. Poi un omaggio a Raoul Casadei, recentemente scomparto, con una canzone-simbolo: "San Marino Goodbye".