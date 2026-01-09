SPETTACOLI REGIONE Cowboy del Wyoming dal cine a teatro BROKEBACK MOUNTAIN (già successo cinematografico di Ang Lee da Oscar e Globe anni 2008/2012, Leone d'Oro a Venezia 2005, tratto da Annie Proulx) per la regia teatrale di Giancarlo Nicoletti al Masini di Faenza canta Malika Ayane

STORIE DEL WYOMING in cui due cowboy scoprono da diciannovenni un amore omosessuale nudo e crudo a tratti violento scaturito tra le montagne e durato oltre 20 anni fra paure, frustrazioni e rimpianti. Il teatro ne fa giocoforza un esercizio di sottrazione in musica della liaison gay giocando sulla romanticizzazione estetica LGBTQIA+. Il canto della band live sostituisce nella scenografia essenziale a riquadri visivi i silenzi dei paesaggi e i tempi della storia di due pastori-mandriani che scoprono la solitudine dei loro corpi nonostante il rodeo e il ranch con relative donne del vissuto: straniamento e discriminazione!? Impatto evocativo anche oggi.



